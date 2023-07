Quelles vacances pour les membres du gouvernement ?

Que fera la cheffe du gouvernement ? "Je vais faire de la marche, j’aime beaucoup ça, beaucoup de lecture et un peu de repos et de la vigilance", a-t-elle précisé à BFM. Selon Le Parisien, elle s'adonnera à ces activités dans le Var, où elle rejoindra des amis. Toujours selon le quotidien, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques se rendra au Pays basque, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire se partagera entre Chamonix et le Pays basque également. Clément Beaune (Transports) devrait aussi passer du temps dans le sud-ouest, et Gérald Darmanin (Intérieur) dans les Bouches-du-Rhône.