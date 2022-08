Rachida Dati invitée de la grand-messe estivale des Insoumis

Sur le fond, on peut se féliciter dans une démocratie d'assister à une confrontation d'idées, surtout quand elles sont radicalement opposées. On pourrait même dire que ça nous changerait des invectives et des épisodes qu'on a vu à l'Assemblée nationale ces dernières semaines. Mais franchement, peut-on vraiment croire à un débat de fond entre une personne qui prône d'un côté, une répression quasi permanente et quelqu'un qui dit d'un autre, que la police tue ? Que va-t-il se passer ?