60 degrés en Espagne ? Sandrine Rousseau assume son tweet, écrit pour "que les gens se réveillent"

Le tweet était trompeur, à raison. "Il fait 60 degrés en Espagne. 60 degrés", avait tweeté Sandrine Rousseau jeudi dernier, sans préciser qu'elle parlait de la température au sol enregistrée dans le pays, et non de la température de l'air. Ce lundi sur BFMTV, la députée écologiste de Paris a assumé et expliqué qu'elle l'avait fait "exprès". "J'en avais fait un autre avec la carte, qui mentionnait que c'était au sol, et j'ai fait exprès de le supprimer pour faire celui-ci et alerter sur la situation", a-t-elle justifié, alors que ce message posté sur le réseau social a fait polémique tout le week-end, et provoqué la colère de certains scientifiques.