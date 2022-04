Réélection d’Emmanuel Macron : ses soutiens entre joie et soulagement

Au premier rang l'attendent toute une partie de son gouvernement, le Premier ministre en tête. Un président très ému, dix minutes de discours et une Marseillaise, interprétée par la mezzo-soprano égyptienne, Farrah El-Dibany. Devant les caméras et au milieu de ses supporters, Emmanuel Macron ne boude pas son plaisir. Le public présent, déjà acquis à sa cause, en ressort encore plus convaincu.