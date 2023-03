Réforme des retraites : quelles concessions le gouvernement peut-il faire ?

Semaine cruciale pour la réforme des retraites. Pendant que les débats sur le texte controversé doivent se poursuivre lundi au Sénat, c'est la veillée d'armes pour les opposants au projet-phare d'Emmanuel Macron qui veulent mettre la "France à l'arrêt" mardi, voire au-delà pour une partie d'entre eux. D'où cette question : le gouvernement peut-il faire des concessions sans perdre l’équilibre et donc faire passer son projet de loi sans faire usage de l’article 49.3 de la Constitution ?

Ce qui est sûr, c'est que les mobilisations ont eu un léger effet sur le projet de réforme des retraites du gouvernement. Le texte initial a évolué. Concernant les carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans. Le gouvernement a fait cette concession en février. "C’est une mesure qui coûtera entre 600 millions et un milliard d’euros par an, et qui concernera jusqu’à 30 000 personnes par an", souligne la cheffe du gouvernement dans une interview au JDD. Et "comme nous conduisons cette réforme pour assurer l’équilibre du système à horizon 2030, nous devrons trouver des voies de financement".