VIDÉO - Réforme des retraites : "Le travail parlementaire a été saboté", regrette Olivier Dussopt

"Une obstruction délibérée." C'est ce qu'Olivier Dussopt, ministre du Travail, a dénoncé ce lundi sur LCI concernant les débats pour la réforme des retraites. À quelques heures du vote des motions de censure à l'Assemblée nationale, le ministre a refusé de se prononcer : "Un vote n'est jamais écrit à l'avance", dit-il.

"Le travail a été saboté à l'Assemblée nationale avec une obstruction délibérée de la gauche, 20.000 amendements déposés, l'organisation d'une obstruction pour empêcher l'Assemblée de se prononcer", a estimé le ministre du Travail. Et ce dernier de vanter la qualité du débat démocratique, pourtant fustigé par l'opposition : "Quand on regarde le temps passé, on arrive à 175 heures. C'est plus que les deux dernières réformes des retraites".