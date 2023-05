Retraites : les 4 points sur lesquels l'intersyndicale se fissure

La CGT continue de revendiquer des coupures de courant, dans des stades ou des mairies, et d'appeler à agir pendant de grands événements culturels et sportifs comme le festival de Cannes ou d'Avignon. Mais la CFDT n'y est pas favorable. "Sur les événements sportifs et culturels, la CFDT n'est pas pour les empêcher de se dérouler normalement. Il y a aussi eu des appels sur les Jeux olympiques l'année prochaine : non. Je vais être très clair, les citoyens ont aussi envie d'aller au stade, aux événements culturels, et que ça se déroule, car ça fait aussi partie de la vie. La CFDT n'est pas favorable à des coupures d'électricité", a déclaré Laurent Berger. "Ce n'est pas trop notre truc. Je ne suis pas certain que ce soit très efficace", a également expliqué le président de la CFE-CGC François Hommeril ce lundi sur LCI.