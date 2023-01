VIDÉO - Réforme des retraites : "C'est une cocotte-minute", met en garde Clémentine Autain

"On ne peut pas durablement gouverner contre son peuple." Des centaines de milliers de Français devraient à nouveau manifester et faire grève, mardi 31 janvier, contre la très controversée réforme des retraites. Syndicats et oppositions espèrent une mobilisation au moins équivalente à celle du 19 janvier, qui avait rassemblé entre 1,2 et plus de 2 millions de manifestants dans la rue, pour faire pression sur le gouvernement. Et ce, alors qu'Emmanuel Macron a encore jugé, depuis La Haye, aux Pays-Bas, le projet phare de son second quinquennat "indispensable" "pour sauver notre système" de répartition.

"Il n'y a pas de seuil (pour faire reculer l'exécutif, ndlr). On espère que la journée va rassembler plus de personnes, que la mobilisation sera plus grande que la dernière fois. C'est l'objectif qu'on se fixe, au moins autant, voire plus", annonce Clémentine Autain, députée LFI (Nupes) de Seine-Saint-Denis, invitée d'Adrien Gindre sur LCI. "Mais je crois que le gouvernement ferait bien d'entendre, quelle que soit la mobilisation, le rejet des Français de ce report de l'âge à 64 ans." "On a un gouvernement qui s'entête, alors que l'ensemble des syndicats ont dit leur opposition, une majorité dans le pays est opposée (à la réforme), et qu'à l'Assemblée nationale, y compris dans les rangs de la macronie, il n'y a pas de majorité totale", peste-t-elle.