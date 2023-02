Réforme des retraites : "Pour Macron, renoncer, ce serait abdiquer", prévient Bruno Retailleau

"Pour Emmanuel Macron, renoncer, ce serait abdiquer." Entre 1,27 million et 2,8 millions de Français sont descendus dans la rue, mardi 31 janvier, pour manifester une nouvelle fois contre la très controversée réforme des retraites. La deuxième journée d'actions contre le projet de loi, actuellement en cours d'examen par la commission des lois de l'Assemblée nationale, a rassemblé davantage de monde que celle du 19 janvier. Après ce succès, les syndicats ont d'ores et déjà appelé à deux nouvelles dates de mobilisation, mardi 7 et samedi 11 février, avec l'ambition de faire plier, une bonne fois pour toutes, l'exécutif.

Malgré cette fronde populaire, "le gouvernement doit tenir (sur le report de l'âge de départ de 62 à 64 ans, ndlr)", assure le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, invité d'Adrien Gindre sur LCI, mercredi 1er février. "La dernière fois qu'il a eu une mobilisation, et surtout une réforme des retraites qui impliquait le recul de deux années, de 60 à 62 ans, c'était sous François Fillon et Nicolas Sarkozy. Il y avait de très fortes mobilisations, au-dessus du million, et nous avions tenu", rappelle-t-il. "Il faut tenir, non pas parce qu'il faut tenir pour tenir, mais il faut tenir parce qu'il s'agit du régime des retraites."