VIDÉO - Réforme des retraites : sur LCI, Gabriel Attal écarte la piste d'un référendum

Il a ensuite accusé les partis qui appellent à un référendum de ne pas vouloir détailler leurs propres propositions. "On voit la manœuvre, c'est pour éviter le débat au Parlement, éviter d'avoir à présenter une contre-réforme, ses modalités et la manière dont elles le financeraient", a tancé Gabriel Attal.

La retraite à 60 ans, brandie par la France insoumise notamment pendant la campagne présidentielle, "ça coûte 85 milliards d'euros, si vous voulez le financer c'est une augmentation des cotisations salariales de 3000 euros par an, donc tous les Français qui travaillent perdraient 3000 euros de salaire par an", a par exemple affirmé le ministre. Quant au Rassemblement national, le parti ne souhaitait pas supprimer les régimes spéciaux et "voulait supprimer le compte pénibilité", a-t-il assuré. "Est-ce qu'ils assumeront dans l'hémicycle ? Je pense que c'est ce débat-là qu'ils cherchent à fuir. Nous, on l'assume, on ne se dérobe pas face à nos responsabilités", a-t-il défendu.