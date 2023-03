Élisabeth Borne joue "l'apaisement" et veut "faire avancer le pays" après la réforme des retraites

Pour ce qui est de ses axes de travail, Élisabeth Borne nomme "l’ordre républicain, et tous les enjeux de ré-industrialisation et de plein emploi. Et puis les sujets de santé, d'école, d'écologie". "On veut vraiment mettre la priorité sur quelques sujets pour obtenir rapidement des résultats concrets pour les Français", assène-t-elle. Pour cela, "la méthode qu’on va appliquer, c’est que tout texte présenté par le gouvernement sera discuté, construit en amont avec les groupes de la majorité mais aussi avec ceux qui veulent s’engager sur ces sujets de manière transpartisane". "L'objectif que je fixe pour l’avenir, c’est pas de 49.3 en dehors des textes financiers", précise la pensionnaire de Matignon, en référence à l'utilisation de cette disposition de la Constitution qui a fait éclater la colère d'une partie des Français.