VIDÉO - Motion de censure : que risque concrètement le gouvernement ?

À l'Assemblée cet après-midi, le calme tranche avec le bruit et la fureur de jeudi. Mais en coulisses, la bataille de la réforme des retraites continue. Renaud Labaye, député du Rassemblement national, vient de déposer la motion de censure de son groupe. Il y en aura donc deux, examinés lundi par l'Assemblée. Celle du Rassemblement national et celle d'un groupe de député centriste et ultramarin soutenu par la gauche.