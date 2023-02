"64 ans, c'est non"... Les abords de l'Assemblée tagués, 9 personnes interpellées

Selon une série de tweets et de vidéos diffusées sur le compte Twitter d'Attac France, ce sont des militants de leur association et du mouvement féministe Les Rosies qui ont mené cette action pour "dénoncer le caractère illégitime, injuste et injustifié de la réforme". Ils ont également hanté et brandi des panneaux bardés du mot "injustice", et allumé des fumigènes noirs. Ils indiquent avoir mené une action "festive" et ne pas avoir cherché à dégrader les bâtiments, puisque les tags ont été inscrits à la "peinture à la craie lavable à l'eau".