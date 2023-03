Après le 49.3, Aurore Bergé appelle l'État à "protéger les parlementaires" de la majorité

Les élus de la majorité pris pour cible. La patronne des députés Renaissance, Aurore Bergé, a demandé jeudi soir au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de "mobiliser les services de l'État" pour la "protection des parlementaires" de la majorité, pris pour cible par des opposants à la réforme des retraites. "Je refuse de voir des députés de mon groupe, ou tout député de la Nation, avoir peur de leur expression individuelle, peur de voter librement, car ils craindraient des représailles", a écrit Aurore Bergé dans un courrier au ministre.

"Suite au courrier que vous m'avez adressé, [...] je tiens à vous confirmer que la protection des élus est actuellement et plus que jamais la priorité du ministre de l'Intérieur", lui a répondu Gérald Darmanin dans une lettre. "Dès ma prise de fonction, j'ai demandé aux forces de l'ordre et aux préfets de se montrer particulièrement attentifs aux violences dont les élus sont victimes."