Après le "vote bloqué" au Sénat, l'hypothèse d'un 49.3 à l'Assemblée prend du poids

A l'issue de la commission mixte paritaire qui se réunira mercredi pour accoucher d'un texte identique aux sénateurs et députés, le texte devra repasser par les deux chambres pour être voté et adopté définitivement. Au Sénat, cela devrait pouvoir se faire sans encombre, la majorité étant de droite et les sénateurs LR défendant à la quasi-unanimité une retraite à 64 ans sur la ligne du gouvernement, contrairement à leurs homologues députés. En effet, au palais Bourbon, le groupe LR est très largement divisé, et il n'est pas garanti qu'il vote massivement le projet de loi. Or, sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, l'exécutif est obligé de compter sur ces voix pour espérer faire adopter sa réforme.