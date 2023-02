Réforme des retraites : Le Maire promet "des marges de négociations" et fixe "une seule limite"

Les débats s'annoncent tendus. Le 6 février prochain, le projet de loi porté par le gouvernement sur la réforme des retraites arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. L'exécutif, qui compte sur le soutien des Républicains, se sait attendu au tournant, face à des oppositions particulièrement hostiles au texte.

Invité de LCI ce jeudi, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, assure que la majorité écoutera toutes les propositions pour l'"améliorer". "Un débat va s'ouvrir, il y aura des propositions, il faut les écouter", déclare-t-il (voir vidéo en tête de cet article). "Il y a des marges de négociations, de discussions. C'est même souhaitable, c'est le rôle du Parlement."

Le numéro 2 du gouvernement fixe toutefois une limite : "l'équilibre financier du régime de retraites par répartition en 2030". "Il y a des réalités financières auxquelles il faut faire attention", justifie-t-il. "Elles vous rattrapent toujours un jour ou l'autre : si vous n'avez pas payé votre loyer, vous êtes obligé de partir de chez vous. Et si vous n'arrivez pas à payer votre régime de retraites par répartition, il faut l'abandonner et passer à des choses moins justes et moins efficaces."