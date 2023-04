VIDÉO - "C'est pas des casseroles qui feront avancer la France", lance Macron en déplacement en Alsace

Plusieurs dizaines de manifestants attendaient l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'extérieur de l'usine avec des casseroles. Tenus à l'écart par les forces de sécurité, ils ont ensuite rejoint la ville voisine de Sélestat, que le président de la République pourrait ensuite visiter. "Ils ne cherchent pas à parler, ils cherchent à faire du bruit, a déclaré à leur sujet Emmanuel Macron. Si on est dans une société où on écoute que les gens qui veulent faire du bruit, on ne s’en sort pas. J’ai toujours été prêt à entendre les oppositions." Avant de souligner : "ça ne doit pas nous empêcher d’avancer, on a des tas de défis. [...] On peut relancer l’industrie de casseroles qui ne produit pas assez… "