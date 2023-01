Réforme des retraites : ce que ça changera pour les femmes

Dans son dossier de presse, le gouvernement indique également qu'il a demandé "au Conseil d’orientation des retraites d’ouvrir un chantier sur la modernisation des droits familiaux et l’unification du système de réversion, qui permettent de corriger les inégalités de pensions entre les femmes et les hommes mais dont l’efficacité et la pertinence doivent être renforcées".