Réforme des retraites : ce qui est prévu pour les salariés exerçant un métier pénible

C'était l'un des points principaux des discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux : comment prendre en compte la pénibilité et la récompenser ? Lors de la présentation de la réforme des retraites, ce mardi 10 janvier, la Première ministre a confirmé qu'il faudrait accompagner la reconversion en cours de carrière de "celles et ceux qui sont usés par le travail", ou faciliter leur départ dès 62 ans en fin de carrière.