Réforme des retraites : Clémentine Autain dénonce sur LCI un gouvernement qui "ne cesse d'envoyer des bras d'honneur"

Et quid de l'abrogation du texte dans l'éventualité de l'arrivée au pouvoir de la gauche en 2027 ? Pour Clémentine Autain, il faut même aller plus loin. "Au sein de la Nupes, notre horizon, c'est la retraite à 60 ans", a-t-elle souligné, insistant toutefois sur "la question du rythme avec lequel nous y arriverons". Mais une victoire est encore loin d'être atteinte, tant le camp de la Nupes semble d'ores et déjà se fracturer. Tandis que Jean-Luc Mélenchon a adoubé François Ruffin, sa collègue a tenu à noter que son parti "n'a pas décidé pour l'instant de le soutenir". Et de conclure sur son "obsession" actuelle. "Savoir si nous serons capables, collectivement, d'avoir une candidature de rassemblement de la Nupes".