VIDÉO - Réforme des retraites : de la validation du Conseil constitutionnel à la promulgation de la loi

Il est environ 17h30 ce vendredi, quand le président de la République prend connaissance de la décision du Conseil constitutionnel. Selon les informations de TF1, moins de deux heures plus tard, avant 20h donc, Emmanuel Macron signait la "loi de financement rectificative de la Sécurité sociale", portant la réforme des retraites et le très contesté report de l'âge de départ. Dans la matinée, alors qu'il visitait le chantier de reconstruction de Notre-Dame, le chef de l'État avait donné le ton, et peut-être même un indice. "Ne rien lâcher, c'est ma devise", souriait alors Emmanuel Macron.