Réforme des retraites : des banderoles sur les mairies parisiennes, le soutien affiché à la grève éxaspère les oppositions

L'opposition n'a pas tardé à monter au créneau contre ces affichages. "L’Hôtel de Ville est le bien commun de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens. Élu(e)s de Paris attaché(e)s au principe de neutralité des services publics, nous refusons que sa façade et les deniers publics de la Ville soient utilisés à des fins partisanes", a par exemple tweeté le groupe des Indépendants et Progressistes au Conseil de Paris.

Et de citer un arrêt du Conseil d'État de 2005 : "Le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques". "Les lois de décentralisation de 1983 ont posé comme principe la neutralité des services publics (tout comme leur continuité). Cette banderole est illégale", s'est aussi irrité le conseiller LR de Paris du 13e arrondissement, Jean-Baptiste Olivier.

"Une mairie n'a pas, par la loi, à afficher de message religieux, politique sur la façade. (...) Contrevenir à ce principe, c'est indigne et inacceptable", s'est également indigné sur RTL le ministre de la Fonction publique Stanislas Guérini. "Nous assumons ce message", a répondu mercredi le premier adjoint à la maire de Paris Emmanuel Grégoire sur BFMTV, défendant un "soutien politique et non juridique" et assurant qu'"aucun service public n'a été fermé" mardi.