Des dizaines de députés sanctionnés pour leur comportement à l'Assemblée lors du recours au 49.3

Insultes, altercations, chants, pancartes : ces derniers mois, les débats à l'Assemblée nationale sont régulièrement perturbés, interrompus, et plusieurs députés ont été sanctionnés pour cela. Ce mercredi, à l'issue d'une réunion, le Bureau de l'Assemblée nationale a décidé d'ajouter de nouveaux noms à la liste des parlementaires déjà rappelés à l'ordre, en sanctionnant plusieurs d'entre eux pour leurs comportements au sein de l'hémicycle le jour du dernier recours au 49.3, le 16 mars dernier. Notamment des dizaines d'élus insoumis, indique le groupe parlementaire LFI.

"La Présidente de l’Assemblée et sa 'majorité' ont décidé de sanctionner aujourd’hui les députés insoumis collectivement pour avoir chanté la Marseillaise lors de l’utilisation du 49.3 par Élisabeth Borne", explique le groupe parlementaire de La France insoumise dans un communiqué, choisissant de rejeter la faute sur la seule Yaël Braun-Pivet. Pour rappel, le Bureau de l'Assemblée nationale est composé de la présidente du palais Bourbon, de ses six vice-présidents, trois questeurs et douze secrétaires issus de tous les partis politiques. "L'unanimité des membres du Bureau, moins La France Insoumise (les écologistes et socialistes n'étaient pas présents), ont voté en faveur de cette sanction", précise la présidence de l'Assemblée nationale au Figaro.