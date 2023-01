Retraites : les coupures volontaires, "pas la manière la plus responsable de manifester"

"Réaliser de telles coupures, c'est illégal et ça peut parfois être dangereux", souligne-t-elle. "Ce n'est pas la manière la plus responsable de manifester", renchérit la ministre, qui se dit attachée au droit de grève sans pour autant juger acceptable que la France soit bloquée et que des actes défendus par la loi soient commis. En conséquence, appelle-t-elle à des sanctions ? "C'est à Enedis de faire respecter la loi", estime-t-elle, sans réclamer directement que soient visés les auteurs des coupures.