Borne a toujours la confiance de Macron, mais devra "élargir la majorité"

Parmi les changements de méthode attendus, le président a évoqué la présentation de "moins de textes de loi, des textes plus courts, plus clairs, pour aussi changer les choses pour nos compatriotes de manière plus tangible". La première manifestation de cela sera le découpage en plusieurs "textes plus courts" du projet de loi immigration, qui devait faire son arrivée au Sénat la semaine prochaine et qui seront finalement examinés "dans les prochaines semaines" par le Parlement.