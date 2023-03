VIDÉO - Retraites : Matignon tente de renouer le dialogue avec les syndicats

Leur dernière rencontre remonte au 3 janvier, il y a près de trois mois. Après dix journées de mobilisation, Élisabeth Borne rouvre la porte et invite l'intersyndicale en début de semaine prochaine. La date n'est pas encore confirmée, mais selon la numéro 2 de la CFDT, Marylise Léon, l'hypothèse privilégiée est celle du mercredi 5 avril, veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Laurent Berger, le patron de la CFDT, prévient : "Même si Elisabeth Borne nous dit qu'elle ne veut pas parler des retraites, on en parlera. On va parler des 64 ans."