Retraites : Elisabeth Borne reçoit les syndicats ce mercredi

Les responsables des huit principales organisations se sont retrouvés à 14 heures ce mardi au siège parisien de la CFDT pour accorder leurs violons avant leur rendez-vous à Matignon. Laurent Berger a reçu ses homologues, dont la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, élue la semaine dernière. Elle aura pu clarifier sa ligne, après une première sortie tranchante - "pas de trêve, pas de suspension, pas de médiation" - qui contraste avec les tentatives récentes de l'intersyndicale pour trouver une porte de sortie à la crise. "Nous allons redire à la Première ministre notre opposition aux 64 ans. Lui parler de l'opposition forte des salariés et des citoyens. Et lui demander de ne pas appliquer ce texte et lancer un dialogue social sur le travail et les retraites", a expliqué le secrétaire national de la CFDT Yvan Ricordeau avant la réunion.