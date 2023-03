VIDÉO - Emmanuel Macron est "un enfant capricieux", fustige François Ruffin sur LCI

"Il y a une colère puissante dans le pays", a expliqué l'élu. "Le problème, c'est que lorsqu'il y a des manifestations syndicales et que le pouvoir n'entend pas, la question se pose : comment se faire entendre ? On a à la tête de l'État un pompier-pyromane qui vient mettre le feu en posant cette réforme, en interdisant les portes de sortie, empêchant des discussions avec l'intersyndicale. Il bouche toutes les portes de sortie et vient dire : "c'est le chaos dans le pays"'.