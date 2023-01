VIDÉO - Retraites : Emmanuel Macron "n'a pas pris en traître les Français", défend Eric Woerth

Alors que le lancement de la mobilisation sociale contre la réforme des retraites approche, prévue le 19 janvier, Eric Woerth était ce lundi sur le plateau de la matinale de LCI pour soutenir le texte. Le député Renaissance, transfuge de LR, ne s'oppose pas aux appels à manifester, qui constituent à ses yeux une "expression démocratique", mais il appelle les Français à une forme de cohérence.

Le gouvernement, assure-t-il, "ne renoncera pas". Parce que "le texte est bon", à ses yeux, mais aussi en raison du déficit annoncé du système dans les années à venir, qui le rend "injuste" puisque ne permettant pas de garantir aux générations qui prendront leur retraite à l'avenir des niveaux de pensions constants. Par ailleurs, Eric Woerth insiste sur le fait que la situation actuelle soulève certains paradoxes : "Quand on interroge les Français, ils se montrent très attachés au système par répartition, mais ils disent non quand on leur demande les efforts nécessaires pour le conserver", tacle l'ancien ministre.