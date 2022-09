Retraites : Emmanuel Macron n'exclut pas de dissoudre l'Assemblée en cas de motion de censure

La dissolution n'est plus exclue. Durant un diner à l'Élysée réunissant les cadres de la majorité autour d'Emmanuel Macron, le président de la République a réaffirmé sa volonté de mettre en vigueur la réforme des retraites à l'été 2023. S'il a décidé de laisser plus de temps aux concertations avec les organisations patronales, les syndicats et les groupes parlementaires, pas question de se laisser dicter sa réforme par les oppositions.

"Ce qui se joue, c'est l'autorité de votre serviteur et je ne vais pas la lâcher au bout de six mois", aurait-il martelé lors du diner, mercredi 28 septembre. C'est pourquoi, le président a assuré qu'il n'hésiterait pas à dissoudre l'Assemblée nationale, en cas de motion de censure des oppositions.