Réforme des retraites : Emmanuel Macron va répondre à la lettre des syndicats

La contestation contre la réforme des retraites va s'amplifier si le mouvement social continue de faire l'objet de "l'indifférence" et du "mépris" du pouvoir, a promis Philippe Martinez (CGT) jeudi. La raison de sa colère ? Le refus d'Emmanuel Macron de recevoir l'intersyndicale, qui lui avait adressé un courrier en ce sens ce même jour pour être reçus par le chef de l'État. Ce vendredi sur BFMTV, le leader syndical a confirmé qu'à l'heure actuelle, "non", le président de la République n'avait pas répondu à la lettre des syndicats. Selon les informations de TF1 et LCI, cela devrait être fait dans la journée.

Son entourage a en effet confirmé qu'Emmanuel Macron devrait répondre ce vendredi "par courrier" aux syndicats qui demandent à être reçus par le chef de l'État. Mais aucun timing n'a été précisé.