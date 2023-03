Réforme des retraites : Macron veut un vote au Parlement

Le président veut éviter le passage en force. Quelques heures après la conclusion d'un compromis entre les députés et les sénateurs, Emmanuel Macron souhaite aller jusqu'au vote, a indiqué l'Élysée, au service politique de TF1-LCI, mercredi 15 mars dans la soirée. Et ce, alors que la perspective d'un passage en force avec un 49.3 plane sur l'Assemblée nationale pour faire passer la réforme des retraites au Palais-Bourbon.

Dans le même temps, l'Élysée assure vouloir "mobiliser tous les parlementaires dans un esprit de responsabilité". Des consultations doivent avoir lieu jusqu'à la dernière minute, ce jeudi. Que fera Emmanuel Macron si l'Assemblée nationale ne vote pas majoritairement pour sa réforme des retraites ? Du côté de l'entourage du chef de l'État, on refuse de confirmer la menace d'une dissolution. "On ne fait pas de politique fiction et tous les schémas institutionnels sont possibles avec la volonté de continuer à faire avancer le pays", assure la Présidence au service politique de TF1-LCI.

Le texte issu de la commission mixte paritaire ficelé doit être examiné à partir de 9h au Sénat, dominé par la droite, où l'issue favorable du vote ne fait guère de doute. Le texte sera soumis au vote, sauf en cas de 49.3, des députés dès 15h.