Retraites : empêcher l'examen du texte d'abrogation "serait un mépris supplémentaire", prévient Berger

Quelques heures plus tôt, la cheffe du groupe Renaissance à l'Assemblée, Aurore Bergé, avait mis en doute la recevabilité de cette proposition de loi "qui coûte 15 milliards d'euros" et dont les auteurs "savent pertinemment que même si elle devait être adoptée, elle n'irait pas au bout" de son parcours législatif. "Les manœuvres qui consisteraient à ne pas examiner la proposition de loi seraient la marque d'un mépris supplémentaire", a prévenu le leader cédétiste.

En dehors de cette échéance du 8 juin, le leader syndical - qui quittera la CFDT le 21 juin - salue une "volonté d'écoute" de la part d'Élisabeth Borne. "On ne nous a pas dit non à chaque fois qu’on proposait quelque chose", a-t-il estimé devant les journalistes. "On a commencé par dire qu’on avait deux sentiments : un ressentiment alimenté par la colère des travailleurs et une exigence pour le travail, l'emploi et la Sécurité sociale. On ne se contentera pas de mesurettes", a-t-il rappelé.