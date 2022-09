En cas de motion de censure sur les retraites, une dissolution de l'Assemblée est possible, confirme Olivier Dussopt sur LCI

L'objectif du gouvernement est clair : "Il est de faire en sorte qu'avant Noël, nous ayons une réforme, un texte qui soit le plus partagé et le plus compris possible." "Je suis assez convaincu que les partenaires sociaux, comme les forces politiques, vont prendre leur responsabilité et participer à cette concertation", a ajouté le ministre en charge du Plein emploi et et de l'Insertion.

L'exécutif serait-il à se servir du 49.3 pour faire passer la réforme ? "C'est un outil constitutionnel qui permet de surmonter les blocages et les obstructions. Ça l'expose aussi à une motion de censure", a-t-il rappelé. "Si je vous dis que nous souhaitons, la Première ministre l'a dit, une concertation, à la fois avec les partenaires sociaux mais aussi les groupes politiques, c'est parce qu'à aucun moment nous renonçons à créer les conditions d'une majorité et d'une convergence sur le système des retraites."