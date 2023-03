Réforme des retraites : en quoi consiste une commission mixte paritaire ?

Coller au calendrier parlementaire. C'est ce que souhaite le leader de la CGT Philippe Martinez pour la suite de la mobilisation contre la réforme des retraites. Jeudi matin sur France 2, il a rappelé que les prochaines journées d'action auraient lieu ce samedi 11 mars et le mercredi 15 mars, cette dernière étant la date à laquelle doit se réunir la commission mixte paritaire. Mais "si la commission mixte paritaire est le 16, on fera [des journées de mobilisation] les 15 et 16" mars, a assuré Philippe Martinez, soucieux donc de défiler dans la rue le jour de cette réunion entre sénateurs et députés. Mais une commission mixte paritaire, quésaco ?