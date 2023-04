Enfin la reprise du dialogue entre Emmanuel Macron et les syndicats ?

Son entourage avait promis qu'il les recevrait. En visite d'État aux Pays-Bas mercredi, Emmanuel Macron a confirmé qu'il discutera avec les syndicats une fois que la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites sera rendue, soit après le vendredi 14 avril. "On a beaucoup de travail devant nous. Et donc, j'engagerai, pour tout ce qui les concerne, les partenaires sociaux à pouvoir revenir. Je sais que la période gardera encore les traces des désaccords du moment, mais je le ferai avec l'esprit de concorde et la volonté d'engager la suite", a déclaré le chef de l'État. "Le pays doit continuer d'avancer", a affirmé le président.