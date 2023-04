"Je pense encore être utile" : Elisabeth Borne déterminée à garder sa place

Quant à l'Assemblée Nationale, "il n’y aura pas de grand soir avec une nouvelle majorité que personne n’a vu venir", a aussi indiqué la Première ministre, disant envisager des majorités "texte par texte" plutôt que de chercher à construire une coalition avec la droite ou la gauche, une opération plus difficile. Selon Le Parisien, elle devrait remettre au chef de l'État sa feuille de route pour tirer des leçons de la période dès le lendemain de la décision du Conseil constitutionnel. "On va donner du sens et du souffle à l’action. On ne passe d’une situation comme celle-là à 'business as usual' du jour au lendemain", a-t-elle assuré.