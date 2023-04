Grève du 6 avril : Manuel Bompard conteste un essoufflement de la mobilisation

Quelle mobilisation pour cette 11e journée de contestation ? Au lendemain d'une rencontre entre Matignon et l'intersyndicale qui n'a pas abouti et alors que les Français sont appelés à manifester une nouvelle fois dans la rue leur opposition à la réforme des retraites, Manuel Bompard s'est montré optimiste quant à la mobilisation, contestant un possible essoufflement du mouvement.