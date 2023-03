Réforme des retraites : l'échec ou le succès des motions de censure entre les mains des Républicains

Combien seront-ils à les imiter ? "Peut-être une quinzaine, je ne sais pas s'il y en a davantage", a indiqué Aurélien Pradié. Selon les calculs réalisés par le service politique de TF1 et LCI, en début d'après-midi, ils seraient 41 à voter contre, 11 à voter pour, et 9 à être toujours indécis ou à ne pas se prononcer. "L'important, c'est que le gouvernement sente le vent du boulet", nous a soufflé un membre du groupe. Mais si ces estimations sont bonnes, le nombre de députés LR prêts à voter une ou les motions ne serait pas suffisant. Il en faudrait plutôt une trentaine, pour qu'avec les voix de la Nupes, du RN, du groupe Liot et des non-inscrits, la majorité fixée à 287 parlementaires soit atteinte.

Alors pour convaincre les députés et faire basculer le vote, tout est bon. Le Rassemblement national a par exemple promis qu'ils n'auraient pas face à eux de candidat RN en cas de législatives à la suite d'une dissolution. Le président du groupe Liot Bertrand Pancher a pressé ces parlementaires "d'entendre le désaccord de nos concitoyens sur ce projet". Du côté du gouvernement, on accentue sur la cacophonie qui règne au sein du groupe. "C'est leur responsabilité à titre individuel, et c'est la responsabilité des Républicains. Je ne vais pas m'immiscer dans les débats internes des Républicains mais j'ai entendu ces déclarations, avec des pas qui sont franchis, des étapes qui sont franchies", a déclaré le ministre du Travail Olivier Dussopt sur LCI, en référence aux députés enclins à voter avec l'extrême droite et l'extrême gauche. "Ça renvoie à une question de ligne politique au sein du groupe LR à l'Assemblée", a-t-il ajouté.