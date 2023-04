L'index senior bientôt de retour ?"Pourquoi pas", lance Geoffroy Roux de Bézieux sur LCI

"Ce qui nous inquiétait, c'était la comparaison entre entreprises", révèle Geoffroy Roux de Bézieux. Selon lui, "une start-up" avec "des employés plutôt jeunes" aurait un index senior défavorable par rapport aux autres entreprises du même secteur, et prendrait donc "une amende". "Cela n'a pas de sens", regrette-t-il. A contrario, "il y a des métiers pour lesquels l'expérience paie, par exemple dans les ressources humaines". Les entreprises auraient alors de bons taux d'emploi de seniors et recevraient "un bonus". "Cela ne fonctionne pas", poursuit-il.

Lui milite plutôt pour une comparaison au sein même de l'entreprise dans le temps. "Que chaque année, dans le cadre du dialogue social, on remarque qu'il y avait 10% de plus de 60 ans dans l'entreprise, et qu'on sache pourquoi on est passé à 9%, cela me paraît assez légitime", assure Geoffroy Roux de Bézieux. "Je suis ouvert à rediscuter avec les syndicats, à voir comment on suit cela au niveau des entreprises."