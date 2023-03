VIDÉO - Au lendemain du 49.3, le périphérique parisien bloqué par la CGT

Parmi les protestataires se trouvaient de nombreux agents EDF, qui ont déployé une banderole à l'effigie de l'entreprise. Beaucoup portaient des chasubles ou des gilets fluorescents et chantaient "on est là, on est là", "le 49.3 on n'en veut pas", "grève, blocage, Macron dégage" ou encore "la retraite à 60 ans, on s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder".

En pleine heure de pointe, quelques automobilistes ont perdu patience, tandis que d'autres, coté extérieur, klaxonnaient en signe de soutien à la mobilisation. "Le gouvernement n'entend pas la contestation sociale, la majorité de la population qui refuse cette loi et décide de passer en force avec le 49.3", s'irrite un autre protestataire dans le reportage en tête d'article. "On vient manifester pour dire que l'on n'est pas d'accord, et que s'il va falloir aller plus loin et bloquer le pays pour qu'il entende la contestation et l'avis majoritaire, on le fera. On continuera la mobilisation jusqu'à ce que la loi sera retirée", a-t-il annoncé.