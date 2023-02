Sur les retraites, LFI se divise... jusqu'en meeting

L'ambiance n'est pas au beau fixe au sein de La France insoumise. Les membres du mouvement et du groupe à l'Assemblée nationale se divisent depuis plusieurs mois, sur le cas Adrien Quatennens ou la stratégie à adopter au sein du Parlement pour l'examen de la réforme des retraites. Ce jeudi, ceux qui ces dernières semaines dénoncent le manque de démocratie interne au sein de LFI se retrouvent sur scène en Seine-Saint-Denis, quand Jean-Luc Mélenchon le sera à des centaines de kilomètres, à Montpellier.

François Ruffin, Alexis Corbière, Clémentine Autain, Eric Coquerel sont à l'affiche d'un meeting organisé par Raquel Garrido. Ce jeudi à Bobigny, ces têtes d'affiches de La France insoumise, "frondeurs" depuis qu'ils ont exprimé leur désaccord avec les méthodes de la direction, notamment dans la désignation du nouveau coordinateur du mouvement Manuel Bompard, se retrouvent pour parler retraites et démocratie. Alors que le projet de loi réformant les retraites est examiné à l'Assemblée nationale, ils sont également partisans d'accélérer les débats et donc de retirer un nombre important de leurs amendements pour arriver à l'étude de l'article 7, contrairement à Jean-Luc Mélenchon et à ses proches.