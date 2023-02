Réforme des retraites : la mobilisation du 11 février a-t-elle vraiment été inédite pour un samedi ?

Laurent Berger a également cherché la comparaison entre le mouvement actuel et celui des Gilets jaunes, organisé chaque samedi à l’automne 2018 et n’ayant rassemblé que "284.000 personnes" à son pic. En effet, la mobilisation, née des ronds-points et des réseaux sociaux et étendue aux grandes villes, a été la plus importante lors du premier acte, le samedi 17 novembre 2018, avec 288.000 participants selon le ministère de l’Intérieur et jusqu’à 1,3 million de personnes selon un syndicat. S’il a ensuite connu des actes agités qui ont défrayé la chronique, le mouvement n’a cessé de décliner au fil des semaines.

Pour comparer les précédents samedis de manifestations en France, il faut revenir aux grandes réformes sociales et à leurs contestations dans la rue. Et notamment à la mobilisation de 2010, contre, là encore, une réforme des retraites voulue par le gouvernement de François Fillon, faisant passer l’âge légal de départ de 60 à 62 ans.