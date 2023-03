Réforme des retraites : la mobilisation en baisse, le Sénat accélère

Même sous la pluie, des manifestants toulousains n'ont perdu ni leur sens du rythme, ni leur motivation à lutter contre la réforme des retraites, comme on le voit dans le reportage en tête de cet article. "On y croit, on tient et on ne va pas lâcher", nous assure une manifestante. Pour cette septième journée de mobilisation, près de 250 manifestations ont été recensées en France. Dans les cortèges, comme à Nantes, les participants sont souvent venus en famille. Mais malgré le choix de manifester un samedi, la mobilisation a atteint son plus bas niveau depuis le début du mouvement.