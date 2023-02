Retraites : La Nupes n'a pas montré "son meilleur visage", selon le président des socialistes à l'Assemblée

Dans cette interview, Boris Vallaud a également appelé à une réflexion sur le fonctionnement de la Nupes. Les écologistes réclament déjà "un acte II" du mouvement. Pour le député socialiste : "On peut lui donner le nom qu’on veut, mais oui, pour la Nupes, il doit y avoir un après. C’est possible, et indispensable. Cet après doit être plus collectif et plus respectueux des différences." Boris Vallaud plaide notamment pour "une charte de fonctionnement" de l’intergroupe parlementaire "pour améliorer concertation et régulation entre nous".