Réforme des retraites : la Nupes peine à s'accorder sur un mode de contestation commun

Concernant les moyens de faire entendre leur désaccord avec le gouvernement, chacun a formulé des propositions différentes : une grande mobilisation le 21 janvier pour La France insoumise, des "grands meetings" de la gauche et un référendum sur la réforme pour les communistes. Mais le PS, EELV et le PCF n'ont pas annoncé officiellement leur participation à la manifestation du 21 janvier, organisée à l’appel de dix associations de jeunesse. Ils souhaitent laisser l'organisation de la mobilisation dans la rue à la représentation syndicale. Ce débat avait déjà eu lieu en octobre au moment de l'organisation d'une marche contre la vie chère et l'inaction climatique, la CGT reprochant au mouvement politique de s'approprier son mode d'action et regrettant qu'il s'immisce sur son terrain.

Toutefois, ce lundi 2 janvier, la nouvelle présidente des Verts Marine Tondelier a prévenu qu'il sera possible de "faire reculer" la réforme des retraites en se mobilisant dans la rue. "On sait que le spectre du 49.3 rend assez peu crédible le fait que cette réforme échoue à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Si elle échoue, ce sera dans la rue et c'est pour ça que c'est très important de se mobiliser dès les premières manifestations", a-t-elle déclaré sur RFI.