Réforme des retraites : la permanence d'Éric Ciotti vandalisée à Nice

Selon nos informations, les faits se sont déroulés entre 4h et 5h du matin. Une caméra située face à la permanence parlementaire a tout filmé, et un poste de police se situe juste à côté des lieux. Deux vitres ont été brisées, mais aucun vol n'a été constaté. "La motion ou le pavé", peut-on lire sur une image diffusée par le patron des Républicains. D'après les policiers présents sur place, la permanence a clairement été ciblée et ne relève pas du hasard. Il n'y aurait toutefois pas eu de menaces particulières envers Éric Ciotti ces derniers jours.

Le député LR a reçu dans la matinée le soutien de plusieurs élus de son camp, mais également du gouvernement. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a "fermement condamné" ces actes et jugé "indigne" l'intimidation des élus. Éric Ciotti a également été soutenu par son rival Christian Estrosi. "Un acte inacceptable", selon le maire de Nice, pour qui "il n'y a pas de place pour la violence ou les menaces dans la vie publique."