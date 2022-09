Réforme des retraites : le 49-3 "est une prise de risque pour le gouvernement", estime Séjourné

"Personne ne veut un passage en force sur cette réforme de retraites". Fraîchement élu à la tête du parti Renaissance, le nouveau nom du parti présidentiel, Stéphane Séjourné, était l'invité ce dimanche 18 septembre du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro. Il est notamment revenu sur la réforme des retraites, que le gouvernement entend mener rapidement.

"Une réforme qui s'impose" car il est nécessaire de "travailler plus longtemps dans une nation où on vit plus vieux et on rentre plus tard en moyenne dans la vie active", a assuré jeudi Emmanuel Macron. Un texte sur lequel le gouvernement pourrait utiliser l'article 49-3 qui permet de faire passer une réforme sans débat à l'Assemblée nationale. Une solution que le nouveau patron du parti présidentiel souhaiterait écarter. "Il y aura une discussion parlementaire", assuré sur LCI Stéphane Séjourné, estimant que "le 49-3 ne peut être qu'une conséquence qui permet également au Parlement de sanctionner le gouvernement".