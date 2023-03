Réforme des retraites : "Le 49.3 n'est pas un outil qu'on est prêt à dégainer", répète Véran sur LCI

Une semaine décisive s'ouvre pour l'exécutif. Après le vote au Sénat le week-end dernier, une commission mixte paritaire (CMP), réunissant sénateurs et députés, cherchera, dès mercredi 15 mars, à élaborer un texte de compromis sur les retraites. S'ils parviennent à un accord, le texte remanié sera soumis le lendemain pour une adoption définitive au Sénat puis à l'Assemblée nationale. Or, le vote devrait être très serré à la chambre basse du Parlement. Face à l'incertitude du scrutin, le gouvernement s'est lancé dans une chasse au vote pour faire approuver la réforme clé du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, sans recours au 49.3.

"Je l'ai dit (dimanche) et je l'assume : nous ne voulons pas renoncer et nous ne renoncerons pas à notre réforme des retraites", réaffirme le porte-parole de l'exécutif, Olivier Véran, invité d'Adrien Gindre sur LCI, lundi 13 mars. "Le chemin démocratique est un chemin qui nous a permis de faire adopter le texte par la majorité sénatoriale qui n'est pas, vous le remarquerez, la majorité présidentielle. (...) Le vote par le Sénat de notre projet de loi montre qu'il y a un chemin pour que nous obtenions non seulement un accord en commission mixte paritaire mercredi. On peut se dire qu'un texte largement voté par les représentants des deux chambres a vocation à être adopté. On est vraiment dans cette logique-là."