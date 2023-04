Réforme des retraites : le bras de fer continue après l'échec de la réunion entre syndicats et Matignon

La Première ministre martèle que "la réforme est nécessaire". Les leaders syndicaux prennent la parole tour à tour et concluent tous de la même façon : "Madame la Première ministre, êtes-vous prête à retirer la réforme ?". Elle s'y refuse. C'est alors Laurent Berger qui met fin aux échanges. "Si la réponse est non, la réunion est terminée pour nous". Ils se lèvent tous, lui serrent la main et partent.